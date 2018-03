18-Jährige von Tram angefahren: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Eine 18-Jährige ist in Leipzig von einer Tram angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die junge Frau habe zu Fuß die Straße in der Nähe einer Haltestelle überqueren wollen, teilte die Polizei in Leipzig am Mittwochmorgen mit. Dabei sei sie am Dienstag unaufmerksam gewesen und habe die Bahn nicht gesehen. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer der Tram nicht rechtzeitig anhalten. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer leicht verletzt vor Ort behandelt.