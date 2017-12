Auto kracht in Bäume: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenenslingen (dpa/lsw) - Ein Fahranfänger ist in der Nähe von Langenenslingen (Landkreis Biberach) mit seinem Wagen mit mehreren Bäumen zusammengestoßen. Er und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahranfänger war ersten Erkenntnissen nach vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer langgezogenen und abfallenden Rechtskurve mit seinem Auto zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten. Anschließend kam der Wagen ins Schleudern und von der Fahrbahn ab, wo er gegen mehrere Bäume krachte. Die 17 Jahre alte Beifahrerin musste von Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Beiden wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.