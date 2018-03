Auto prallt mit Lastwagen zusammen: Person schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 262 in Mayen in der Nähe von Koblenz sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 37-Jährige mit ihrem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lastwagen hatte laut Polizei auf den Grünstreifen ausweichen wollen, verlor aber die Kontrolle. Er streifte das Auto der 37-Jährigen und stieß daraufhin frontal mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, der Lastwagenfahrer und die 34-Jährige leicht.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 100 000 Euro. Die Bundesstraße wurde zunächst komplett gesperrt, um den Lastwagen zu bergen. Die Bergungsarbeiten sollten nach Angaben der Polizei noch bis zur Mittagszeit andauern.