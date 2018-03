Auto prallt mit Lastwagen zusammen: eine Person verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Bundesstraße 262 in Mayen in der Nähe von Koblenz ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Der Lastwagen sei in die Leitplanke gekracht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Lastwagen auf. Dabei wurde ein Mensch eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des Lastwagens und die Fahrerin des ersten Wagens blieben unverletzt. Die Bundesstraße 262 wurde zunächst komplett gesperrt, um den Lastwagen zu bergen. Warum der Lastwagen mit dem Auto zusammenprallte, ist noch unklar.