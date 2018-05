Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Kodersdorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kodersdorf (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall bei Kodersdorf (Landkreis Görlitz) sind eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Als die Fahrerin am Dienstagabend im Ortsteil Särichen Kodersdorf auf die Hauptstraße fahren wollte, nahm sie einem von links kommenden anderen Auto die Vorfahrt und die Wagen kollidierten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide Autos seien nach dem Zusammenstoß auf die Gegenspur gedrückt worden. Die Fahrerin und ihr Kind wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Identität machen.