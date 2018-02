Trike-Fahrer stirbt bei Unfall in Kehl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kehl (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Trike-Fahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der 62-Jährige war mit dem dreirädrigen Kraftrad am Mittwochabend in Kehl (Ortenaukreis) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines Autos - es kam zur Kollision. Der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt.