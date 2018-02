Schwerer Unfall auf A7: Opfer erinnert sich nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Vier Tage nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Kassel ist die Unfallursache immer noch unklar. Der am Donnerstag lebensgefährlich verletzte Autofahrer sei zwar mittlerweile aufgewacht und ansprechbar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Montag. Doch der 27-Jährige aus dem Landkreis Göttingen (Niedersachsen) habe keine Erinnerungen an das Unfallgeschehen. Die Polizei suche daher weiter nach Zeugen. Bisher gebe es keine.

Der Mann war laut Polizei am Donnerstagmittag auf einen sehr langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren. Bei der Kollision geriet sein Fahrzeug unter den Auflieger. Der Göttinger wurde in seinem Wagen eingeklemmt, musste befreit und in eine Klinik gebracht werden. Der 33 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 40 000 Euro.