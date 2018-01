Nach Unfall mit Schwerverletztem: Sattelzugfahrer flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Unglück auf der Autobahn 44 nahe Kassel mit einem Schwerverletzten am frühen Mittwochmorgen ist der mutmaßliche Unfallverursacher geflüchtet. Nach dem Sattelzugfahrer werde gefahndet, teilte die Polizei mit. Er soll beim Wiedereinscheren nach dem Überholen einen Lastwagen geschnitten haben. Dessen 21 Jahre alter Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses schleuderte in den Straßengraben. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Sattelzug war weiter gefahren. Der Schaden beträgt etwa 34 000 Euro. Die Autobahn wurde in Richtung Dortmund teilweise gesperrt, der Verkehr staute sich bis zu einer Länge von drei Kilometern.