Autofahrer bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Kassel ist ein 27 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Göttingen war am Donnerstagmittag aus bislang unbekannten Gründen einem sehr langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war von einem stehenen Lastwagen die Rede gewesen. Bei der Kollision geriet der Mann nach Angaben der Feuerwehr unter den Auflieger des Lkw.

Er wurde in seinem Auto eingeklemmt, musste befreit werden und kam in eine Klinik. Der 33 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Schaden beträgt rund 40 000 Euro. Die A7 wurde in Richtung Norden zunächst voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.