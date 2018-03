16 Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn und Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel sind am Montagmorgen eine Straßenbahn und ein Lastwagen zusammengestoßen. Im Stadtteil Oberzwehren wurden dabei 16 Menschen verletzt, wie Polizei und Feuerwehr am Vormittag mitteilten. Zwei Menschen erlitten demnach schwere Verletzungen. Kurz nach dem Unfall am Montagmorgen war zunächst von sieben Verletzten die Rede gewesen.

Unter den Verletzten war auch der Fahrer des Sattelzugs, der eingeklemmt wurde und sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Auch ein Fahrgast Tram erlitt schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz.

Der Lkw hatte in Kunststofftanks abgefülltes Motorenöl geladen. Einer dieser 1000 Liter fassenden Tanks wurde aufgerissen und Öl lief aus. Auch der Diesel-Tank des Lastwagens wurde beschädigt. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr musste Öl und Kraftstoff auffangen und umpumpen.

Im Bereich der Unfallstelle kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die beiden Fahrzeuge hatten sich bei dem Unfall ineinander verkeilt und mussten geborgen werden. Wie lange der Einsatz noch dauern werde, sei nicht absehbar, erklärte der Polizeisprecher. Zu dem Unfall war es gegen 8.15 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache gekommen.