Von Lastwagen umgestoßen: 88-Jährige verletzt sich schwer

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine 88-jährige Fußgängerin ist in Karlsruhe von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstagabend aus ungeklärten Gründen vor den Lastwagen gelaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 40-Tonner stand zu diesem Zeitpunkt in einem Rückstau vor einer Ampel. Beim Anfahren erwischte er die 88-Jährige mit der Seite. Wegen des langsamen Tempos wurde die Fußgängerin lediglich angestoßen, verletzte sich bei dem Sturz jedoch schwer.