Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lastwagen tödlich verletzt

Kammerstein (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Kammerstein im Landkreis Roth tödlich verunglückt. Er war am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 466 aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr gelangt, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Dabei stieß der Fahrer mit dem Lastwagen zusammen und wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens, dessen Identität bislang unklar ist, verstarb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer wurde bei den Zusammenprall nur leicht verletzt. Zur Sicherung des Unfalls wurde die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung sollte laut Angaben der Polizei am Samstagmittag bis etwa 17 Uhr andauern.