Vier Tote bei Unfällen in Brandenburg am Wochenende

Potsdam (dpa/bb) - Auf Brandenburgs Straßen sind bei Unfällen am Wochenende vier Menschen gestorben. 124 wurden verletzt. Am Samstag war ein 30-Jähriger in Joachimsthal (Landkreis Barnim) mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gegen einen Holzmast geprallt. Dabei wurde er tödlich verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ebenfalls am Samstag kam ein Auto auf der Autobahn 9 in der Nähe von Klein Marzehns (Landkreis Potsdam-Mittelmark) nach einem Reifenplatzer von der Straße ab. Der 37 Jahre alte Beifahrer wurde bei einer darauf folgenden Kollision mit einem Baum eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag verlor ein 50-Jähriger auf der Bundesstraße 5 bei Friesack (Landkreis Havelland) die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallte gegen einen Baum, der Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Sonntagabend wurde das Auto eines 23-Jährigen in Gransee (Landkreis Oberhavel) von einem Güterzug erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Insgesamt zählte die Polizei in Brandenburg 603 Verkehrsunfälle, bei 104 davon kamen Menschen zu Schaden.