Ehepaar stirbt bei Autounfall in Jena

Jena (dpa/th) - Ein Ehepaar ist bei einem Autounfall in Jena ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 59-jährige Mann am Samstag die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer an einem Eisenbahntunnel. Der Mann und seine 61 Jahre alte Frau starben noch an der Unfallstelle.