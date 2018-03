Pedelec-Fahrer von Auto erfasst: Erliegt seinen Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ibbenbüren (dpa/lnw) - Ein Pedelec-Fahrer ist im Kreis Steinfurt von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Der noch unbekannte Mann missachtete am Montag die Vorfahrt einer 28 Jahre alten Pkw-Fahrerin, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Noch am Unfallort in Ibbenbüren erlag der Mann seinen schweren Verletzungen, die Autofahrerin und ihre 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle musste zunächst voll gesperrt werden.