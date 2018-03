Drei Menschen bei Unfall mit Tanklastzug verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homberg/Ohm (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Tanklastzug auf der Autobahn 5 (Kassel-Frankfurt) verletzt worden. Bei Nebel prallte der Tanklaster am Montagmorgen nahe der Anschlussstelle Homberg (Ohm) in Mittelhessen in ein Stauende. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kleinlaster gegen ein Auto geschoben und ein weiterer Wagen gestreift. Laut Polizei mussten drei Insassen der Unfallfahrzeuge mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden.

Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 40 000 Euro. Der Tanklaster musste abgeschleppt werden. Der Autobahnabschnitt war zeitweise voll gesperrt. Während der Bergungsarbeiten stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu einem Rückstau von mehr als zehn Kilometern. Weil nicht überall korrekt eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge gebildet wurde, kam es zu Verzögerungen.