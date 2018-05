Vier Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg/München (dpa/lby) - Auf Bayerns Straßen sind am Wochenende vier Menschen ums Leben gekommen. Zu den Todesopfern gehörten an dem sonnigen Ausflugswochenende auch Menschen auf Zweirädern, ein 56 Jahre alter Motorradfahrer und ein 15 Jahre alter Mofafahrer, wie die Polizei berichtete. Nicht verhindern konnte die Polizei einen tödlichen Falschfahrerunfall auf der Autobahn A7 Ulm-Kempten, bei der eine Autofahrerin ihr Leben verlor.

Die 50-Jährige war nach Polizeiangaben in Richtung Füssen unterwegs, befuhr dazu aber die Richtungsfahrbahn nach Würzburg. Ein entgegenkommender Lastwagen habe der Falschfahrerin gerade noch ausweichen können, nicht aber ein hinter ihm fahrender Kleintransporter. Der stieß frontal mit dem Wagen der Falschfahrerin zusammen. Diese starb noch an Ort und Stelle.

Zum Verhängnis wurde der Unfall auch einer vierköpfigen Familie, die mit ihrem Wagen auf den Kleintransporter prallte. Das Ehepaar und seine zwei Kinder an Bord seien mit leichten Verletzungen davon gekommen - ebenso wie der Fahrer des Kleintransporters. Die Autobahn blieb für drei Stunden gesperrt.

Derweil geht die Polizei davon aus, dass die 50-jährige Frau schon im 20 Kilometer entfernten Raum Ulm auf die falsche Fahrbahn geraten war. Sie habe möglicherweise schon auf einer vierspurigen Bundesstraße die Gegenfahrbahn genutzt, berichtete ein Polizeisprecher. "Wir hatten schon aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm einige Anrufer über einen Falschfahrer."

Ebenfalls seinen schweren Verletzungen erlag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer. Er war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanke gekracht und danach gegen einen Baum geschleudert. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er an der Unfallstelle. Einem 15 Jahre alten Mofafahrer wiederum wurde ein Abbiegemanöver zum Verhängnis. Der Jugendliche war mit seinem Zweirad in der Oberpfalz unterwegs, als er bei Cham beim Linksabbiegen von einem von hinten kommenden Auto erfasst wurde. Das schwer verletzte Unfallopfer starb später in einer Klinik.

Jede Hilfe zu spät kam auch für eine 18 Jahre alte Autofahrerin, die auf einer Straße bei Obersöchering im Landkreis Weilheim-Schongau bei der abrupten Korrektur eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihren Wagen verlor und frontal gegen zwei Bäume prallte. Die junge Frau starb noch am Unfallort, ihre Mitfahrer, eine 19 Jahre alte Frau und ein 18-jähriger Mann, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.