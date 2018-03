Zwei Senioren bei Zusammenstoß auf B206 schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hitzhusen (dpa/lno) - Bei einem Unfall auf der B206 nahe Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind am Mittwoch zwei Senioren schwer verletzt worden. Der 75-Jährige und seine 80-jährige Beifahrerin wollten bei Hitzhusen auf die Bundesstraße in Richtung Bad Segeberg auffahren und übersahen dabei ein anderes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß. Die verletzten Senioren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und dessen 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Eine vorübergehende Vollsperrung der B206 wurde nach eineinhalb Stunden wieder aufgehoben.