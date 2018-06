Motorrad fährt gegen Mauer: Fahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hirschstein (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist in Hirschstein gegen eine Mauer gefahren und an den Verletzungen gestorben. Der 52 Jahre alte Mann habe aus noch ungeklärten Umständen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Dresden am Freitagmorgen mit. Er sei bei dem Unfall im Landkreis Meißen am Donnerstagabend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die Mauer geprallt. Er starb noch am Unfallort. Die Anwohnerin des Grundstücks hinter der Mauer verletzte sich leicht, als sie zur Seite sprang, als das Motorrad auf die Mauer zu kam.