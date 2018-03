Unfall bei Überholmanöver: Zwei Männer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heßheim (dpa/lrs) - Bei einem ungewöhnlichen Unfall sind im Rhein-Pfalz-Kreis am Montag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger überholte mit seinem Wagen das Fahrzeug eines 41 Jahre alten Mann, als dieser plötzlich nach links zog, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Daraufhin kam der 26-Jährige mit seinem Wagen ins Schleudern, überschlug sich mehrere Male und kam neben der entgegengesetzten Fahrbahn zum Stehen. Der 41-Jährige wich nach rechts aus und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Baum. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert, an beiden Wagen entstand Totalschaden.

Der Überholende soll nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Warum der 41-Jährige plötzlich nach links zog, war zunächst unklar. Die Landstraße musste für mehr als fünf Stunden komplett gesperrt werden.