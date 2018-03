Tod einer Seniorin war tragischer Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermeskeil (dpa/lrs) - Der Tod einer 78 Jahre alten Frau auf einem Parkplatz in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein tragischer Unfall gewesen. Das ergab die Obduktion, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Seniorin war am vergangenen Samstag auf einem Parkplatz von einem Auto erfasst worden. Die Frau starb an den Folgen der Verletzungen.

Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Jetzt soll das genaue Unfallgeschehen untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft gab hierzu ein Gutachten in Auftrag.