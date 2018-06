Traktor stößt mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiden (dpa/lnw) - Ein Traktor hat im Westmünsterland ein Auto mit zwei Insassen, einem Kind und einem Erwachsenen, erfasst. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in Heiden. Die Einsatzkräfte mussten die beiden Personen aus dem Wagen retten. Der Erwachsene kam schwer verletzt ins Krankenhaus, das leicht verletzte Kind in eine Kinderklinik. Der Traktorfahrer blieb unversehrt.