Eiliges Überholen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf A7

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem eiligen Überholversuch auf der Autobahn 7 am Dreieck Hamburg-Südwest hat es drei Verletzte gegeben. Der Polizei zufolge hatte der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Montagabend versucht, einen Lastwagen zu überholen und war dabei auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Ein heranfahrendes Auto fuhr deshalb auf ihn auf. "Der Sprinter wurde hin- und hergeschleudert", berichtete ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Anschließend kippte er auf die Seite. Der 30-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 24-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn 7 wurde in Richtung Süden für etwa eine Stunde gesperrt.