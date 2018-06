Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremke (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Bremke (Landkreis Holzminden) tödlich verunglückt. Der 45-Jährige kam auf einer Landstraße in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte mit seiner Maschine in ein entgegenkommendes Auto, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Motorradfahrer wurde in den Straßengraben geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die vier Insassen des Autos blieben unverletzt. Wegen der Rettungsarbeiten blieb die Straße zunächst komplett gesperrt.