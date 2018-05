Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großharthau (dpa/sn)- Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Radfahrer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer sei aus unbekannter Ursache am Donnerstagabend in einer Rechtskurve auf der K720 beim Ortsausgang Großharthau (Landkreis Bautzen) über die Fahrbahnmitte gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei er mit einem 66-Jährigen Radfahrer kollidiert. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.