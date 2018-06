Zwei schwerletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Folbern (dpa/sn) - Im Landkreis Meißen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 49-jährige Autofahrerin war am Morgen auf der B 98 zwischen Thiendorf und Großenhain beim Abbiegen in Richtung Folbern mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei mit. Sie und die 29-jährige Frau am Steuer des anderen Autos kamen in ein Krankenhaus. Laut Polizei stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass die 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test habe 2,5 Promille ergeben.