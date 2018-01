Ein Verletzter und Sachschäden bei Glätteunfällen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönberg/Neubrandenburg (dpa/mv) - Glätte hat am Montag im Westen Mecklenburg-Vorpommerns mehrere Verkehrsunfälle verursacht, dabei wurde ein Mensch verletzt. Auf der Autobahn 20 bei Glasin (Landkreis Nordwestmecklenburg) verlor ein 43-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer, teilte die Polizei Wismar am Montag mit. Der Mann sei vermutlich zu schnell gefahren, hieß es.

In insgesamt drei Fällen auf der A 20 bei Schönberg und auf der B 321 bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) seien Eisplatten von Lkw-Dächern auf nachfolgende Autos gestürzt. Die Platten seien jeweils einen Quadratmeter groß und bis zu 15 Zentimeter dick gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. In einem Fall sei die Platte in die Frontscheibe des nachfolgenden Autos geflogen, in den restlichen auf die Dächer. Personen wurden jedoch nicht verletzt. Gegen die Lkw-Fahrer ermittele die Polizei wegen Fahrerflucht.

Im Osten des Landes seien bis zum frühen Nachmittag keine Glätteunfälle gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg.