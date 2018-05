88-Jähriger E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lni) - Ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer ist ungebremst in ein Auto geprallt und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war am Montag auf einem Feldweg in Groß Meckelsen (Kreis Rotenburg) unterwegs und wollte die Landstraße 142 überqueren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der Rentner aus bisher ungeklärten Gründen sein Elektrorad nicht abgebremst und sei seitlich in ein Auto gefahren. Der Rentner kam nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort starb er später.