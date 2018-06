18-Jährige erliegt nach Autounfall schweren Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Eine 18-Jährige ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Grimma tödlich verletzt worden. Die junge Frau saß am Sonntagmittag als Beifahrerin in dem Auto einer 50-Jährigen, die an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Überqueren war das Auto mit dem Transporter einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Ein fünf Jahre alter Junge, der im Wagen der 35-Jährigen saß, erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Die 18-Jährige war am Sonntag noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort erlag sie in der Nacht zum Montag aber ihren schweren Verletzungen. Nach Polizeiangaben war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen. Die 50-Jährige hätte aber die Vorfahrt beachten müssen.