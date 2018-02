77-jähriger Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigslust (dpa/lmv) - Bei einem Verkehrsunfall ist ein 77 Jahre alter Autofahrer am Sonnabend in der Nähe von Grabow ums Leben gekommen. Der 77-Jährige fuhr die Landesstraße aus Richtung Grabow in Richtung Milow. Auf gerader Strecke kam der aus der Region stammende Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.