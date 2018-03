Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glauchau (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Glauchau (Landkreis Zwickau) ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin war am Donnerstag nach links auf einen Parkplatz abgebogen, wie die Polizei in Zwickau am Freitagmorgen mitteilte. Dabei stieß ihr Fahrzeug mit dem 28 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.