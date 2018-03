Auto rammt Auto gegen Ampel: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Giengen/Brenz (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte in der Nacht zum Mittwoch auf einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Wagen erfasste das Auto des 22-Jährigen am Heck und schleuderte ihn rückwärts gegen einen Ampelmast. Der Ampelmast fiel auf die Straße. Die Fahrerin des anderen Wagens blieb unverletzt. An Fahrzeugen und Ampel entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.