Last löst sich von Baukran: Arbeiter schwer verletzt

Geseke (dpa/lnw) - Von einem Kran herabstürzende Styroporplatten haben einen 19-jährigen Arbeiter im Kreis Soest schwer verletzt. Auf einer Baustelle in Geseke lösten sich am Freitagmorgen zahlreiche großformatige Styroporplatten aus bisher unbekannten Gründen von einem Kran und fielen in die Tiefe, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige wurde von der Ladung getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen übernommen.