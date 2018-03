Auffahrunfall auf der A33 bei Georgsmarienhütte: Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Georgsmarienhütte (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 33 bei Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) sind am Mittwoch zwei Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt worden. Insgesamt waren an dem Unfall in Fahrtrichtung Bielefeld fünf Fahrzeuge beteiligt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach war in den frühen Morgenstunden zunächst ein Auto einem weiteren aufgefahren, das daraufhin ins Schleudern geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Als dieser auf dem Standstreifen zum Halten kam, fuhren ein weiteres Auto sowie ein weiterer Lastwagen in die Unfallstelle. Da sich die Trümmerteile auf allen Fahrspuren verteilten, musste die Autobahn zeitweise auf Höhe der Abfahrt Harderberg voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von dort umgeleitet, die Autobahn soll einem Polizeisprecher zufolge etwa drei Stunden nach dem Unfall wieder freigegeben werden können.