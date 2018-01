Fußgängerin wird in Gelsenkirchen überfahren und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in Gelsenkirchen ist eine 72 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Sie geriet nach Angaben der Polizei am Freitag unter das Auto einer 54 Jahre alten Fahrerin, die die Fußgängerin beim Abbiegen in Höhe eines Zebrastreifens erwischt hatte. Die 72-Jährige sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, hieß es. Zu den Umständen des Unfalls machten die Beamten zunächst keine Angaben.