Mann wird von Fluss mitgerissen und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Der in Garmisch Partenkirchen vom Fluss Partnach mitgerissene Mann ist tot. Rettungskräfte suchten mehrere Stunden nach dem 52-Jährigen, bevor sie seine Leiche am Abend zwischen Treibgut fanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fluss war wegen des Starkregens angeschwollen, der Mann wurde am Dienstagnachmittag von dem Fluss mitgerissen.