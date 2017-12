Zusammenstoß bei Überholmanöver: drei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gardelegen (dpa/sa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind an Heiligabend drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer überholte in der Nähe von Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel einen Wagen und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich. Die Feuerwehr musste einige Menschen aus ihren Autos retten, da sie sich nicht mehr selbst befreien konnten. Die drei Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen nach, hat der Unfallverursacher keinen Führerschein.