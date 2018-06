Autofahrer übersieht 88-Jährige mit Elektrorollstuhl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fraureuth (dpa/sn) - Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Fraureuth im Landkreis Zwickau mit einer 88-Jährigen Seniorin in einem Elektrorollstuhl zusammengestoßen. Die Seniorin ist schwer verletzt, wie die Polizei Zwickau am Samstag mitteilte. Sie soll zwischen zwei am Seitenrand parkenden Autos ohne ausreichende Beachtung des Verkehrs auf die Hauptstraße gefahren sein. Gegen den 64-jährigen wird routinemäßig wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.