Lkw-Tanks aufgerissen: 700 Liter Diesel laufen aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Lastwagen hat an einer Baustelle in Frankfurt rund 700 Liter Diesel verloren. Das Fahrzeug eines Baustofflieferanten sei am Montag beim Verlassen des Baustellengeländes an einer Bordsteinkante hängengeblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dadurch rissen die zwei fast komplett gefüllten Tanks des Lkw auf. Die Feuerwehr konnte den Großteil des Kraftstoffs schnell binden, so dass laut Polizei nur wenig im Erdreich versickerte. Nichtsdestotrotz mussten einige Kubikmeter Erde ausgebaggert und entsorgt werden.