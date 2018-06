Pferd geht mit Kutsche durch: Kutscher schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Filderstadt (dpa/lsw) - Ein in Panik geratenes Pferd hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Kutsche umgeworfen und dadurch den Kutscher schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Tier aus zunächst ungeklärter Ursache mitsamt der Kutsche auf einem Feldweg losgaloppiert. Es sprang eine Böschung hinauf und stürzte bei dem Versuch, diese wieder herunter zu kommen. Dabei kippte die einspännige Kutsche um, das Pferd wurde unter ihr eingeklemmt. Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall am Sonntag schwere Verletzungen, das Tier wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.