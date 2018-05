Neun Monate altes Baby stirbt bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fichtenau (dpa/lsw) - Ein neun Monate altes Baby ist am Montag bei einem Autounfall in der Nähe von Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) lebensgefährlich verletzt worden und dann im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 19 Jahre alte Vater des Säuglings am Morgen die Kontrolle über sein Auto verloren, als es in einer Kurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Der junge Mann sowie die 19 Jahre alte Mutter des Kindes, die ebenfalls in dem Auto saß, wurden schwer verletzt. Das Baby war zwar in einer Babyschale vorschriftsmäßig angeschnallt, erlitt aber dennoch lebensgefährliche Verletzungen. Stunden nach dem Unfall starb es im Krankenhaus.