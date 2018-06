Handwerker fällt in Aufzugschacht: lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein Handwerker ist in Euskirchen in einen zehn Meter tiefen Aufzugschacht gefallen und hat sich lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 63-Jährige bei Reinigungsarbeiten im Maschinenraum eines Bürogebäudes auf ein Gitterrost getreten, das den Schacht des ehemaligen Lastenaufzugs abdecken sollte. Es klappte weg, so dass der Mann herunterstürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus. Warum das Gitterrost wegklappte, war zunächst unklar.