Explosion in Zuckerfabrik: Zwei Verletzte in Euskirchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Euskirchen (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einer Zuckerfabrik in Euskirchen sind zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, sorgte am Montag starke Überhitzung für einen gewaltigen Überdruck in einem Karamellsilo. Am Morgen explodierte der vier Meter hohe Kocher und katapultierte dadurch den Deckel des Silos in die Höhe, der das Dach der Produktionshalle durchschlug. Das Dach wurde auf rund 100 Quadratmetern beschädigt.

Ein Mensch erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitarbeiter musste mit leichten Verletzungen ebenfalls in einer Klinik versorgt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Nach zunächst befürchteter Einsturzgefahr konnte die Halle nach einigen Stunden wieder freigebeben werden. Der WDR hatte zuerst berichtet.