Feuerwehr-Fahrzeug bei Einsatz verunglückt: fünf Verletzte

Essen (dpa/lnw) - Bei der Fahrt zu einem Brand ist der Einsatzleitwagen der Essener Feuerwehr verunglückt - fünf Menschen wurden verletzt. Der Einsatzleiter sowie zwei weitere Feuerwehr-Mitarbeiter waren am Samstag in dem Geländewagen mit Blaulicht auf der Altenessener Straße unterwegs. Auf einer Kreuzung stieß das Feuerwehr-Auto aus bisher ungeklärten Gründen mit einem anderen Pkw zusammen. Die beiden Insassen dieses Fahrzeugs sowie die drei Feuerwehrkräfte wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt, die Unfallaufnahme lief am Abend noch.