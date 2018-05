Radfahrerin bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Unfall in Erfurt ist eine 20 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau übersah am Dienstag offenbar beim Einbiegen in eine Straße ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 20-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.