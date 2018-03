Mehr Kinder bei Verkehrsunfällen beteiligt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr mehr Verkehrsunfälle passiert, an denen Kinder beteiligt waren. Das geht aus der neuen Unfallstatistik hervor, die Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Erfurt vorstellte. Demnach ist sowohl die Zahl der Unfälle mit aktiv beteiligten Kindern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+2,5 Prozent) als auch die Zahl der durch Kinder verursachten Unfälle (+1,4 Prozent). Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr 676 Kinder - 136 davon wurden schwer, 537 leicht verletzt. Laut Maier gab es seit 2011 nicht mehr so viele Unfälle mit Kindern. "Hier werden wir prüfen, was die Gründe für diese Entwicklung sind", kündigte der Minister an.

Insgesamt stieg die Zahl der Verkehrsunfälle im Freistaat leicht. Bei 58 014 Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr wurden 8634 Menschen verletzt; 109 Menschen starben - fünf mehr als im Jahr 2016.