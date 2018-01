83-Jähriger bei Unfall an Parkplatz tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Unfall am Parkplatz am Haarberg nahe der Autobahn 4 bei Erfurt ist ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige sei am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen bei "Rot" über die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Landeseinsatzzentrale mit. Er wurde überrollt. Reanimationsversuche seien gescheitert. Der Senior starb noch am Unfallort. Die 34 Jahre alte Autofahrerin stand unter Schock. Der Autobahnzubringer Erfurt-Ost wurde gesperrt.