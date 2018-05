Motorradfahrer bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ensdorf (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei Saarlouis mit einem Rettungswagen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der 40-Jährige war nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 51 in Richtung Bous unterwegs. An der Abfahrt Ensdorf fuhr er auf das Heck eines Rettungswagens auf, der von der B51 abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Rettungswagens erlitt einen Schock; sein Beifahrer sowie ein Patient im Wagen blieben unverletzt.