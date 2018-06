Betrunkene Autofahrerin kracht gegen Telefonmast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elmenhorst (dpa/lmv) - Eine stark betrunkene 49-Jährige ist mit ihrem Auto in Elmenhorst im Landkreis Vorpommern-Rügen gegen einen Telefonmast gekracht. Die Frau sei am späten Sonntagabend von der Straße abgekommen und dabei erst mit dem Telefonmast kollidiert und anschließend in einen Gartenzaun gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab, dass sie mit mehr als 3 Promille unterwegs war. Die Telefonleitung wurde bei dem Unfall stark beschädigt.