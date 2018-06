Verschüttete Bauarbeiter aus Erdreich gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf einer Baustelle in Düsseldorf sind zwei Arbeiter durch einen Erdrutsch verschüttet und verletzt geborgen worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei eine Böschung in die Baugrube abgerutscht, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte sich einer der Bauarbeiter mit Hilfe seiner Kollegen aus dem Erdreich befreien. Der Zweite, der bis zur Hüfte verschüttet war, wurde durch einen Höhenretter der Feuerwehr gegen weiteres Einsinken gesichert. Nach kurzer Zeit konnte auch er gerettet werden. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus.